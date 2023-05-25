Denizli'de 2. tur seçimi için 2461 sandık yeniden kurulacak

28 Mayıs'ta yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Denizli'de yeniden kurulacak 2 bin 461 sandıkta 795 bin 283 seçmenin oy kullanacağı bildirildi.

14 Mayıs'ta yapılan seçimde yüzde 50 artı 1 oy sayısına ulaşılamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İlk turda en yüksek oyu alan iki isim olan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'inci turda seçmene sunulacak oy pusulasında yer alacak. Denizli'de 795 bin 283 seçmen, kayıtlı bulundukları 2 bin 461 sandıkta yeniden oy kullanacak.

14 Mayıs'ta 728 bin 949 seçmen oy kullandı

14 Mayıs seçiminde Denizli'nin 19 ilçesinde kurulan 2 bin 461 sandığa kayıtlı 795 bin 283 seçmenden, 728 bin 949'u oy kullandı. Yapılan tasnif ve sayım işlemlerine göre 712 bin 62'si itiraz olmadan ve 335'i de itiraz üzerine geçerli sayılmak üzere toplam 712 bin 397 geçerli oy verildi. Geçersiz sayılan oylar ise 16 bin 552 olarak kayıtlara geçti.

Denizli'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.89'lik oranla 312 bin 652, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.36'lık oranla 344 bin 507, Sinan Oğan yüzde 7.09'luk oranla 50 bin 500 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce'de yüzde 0.67'lik oy oranıyla 4 bin 738 oy aldı. Denizli'de AK Parti aldığı yüzde 33,73'lük oy oranı ile 3, CHP aldığı yüzde 32,1'lik oy oranı ile 3 ve İYİ Parti'de aldığı 14,29'luk oy oranıyla 1 milletvekili çıkardı.