Denizli'de 2 yeni okul için protokol imzalandı

Pamukkale Belediyesi, Deliktaş Mahallesi'nde 24 derslikli Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi için düzenlenen protokolü imzalandı. Başkan Örki, “Projesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan okulumuzun 1 ay içinde temelini atarak 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu önemli proje için destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Pamukkale Belediyesi, eğitim konusunda büyük bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Temmuz ayı Belediye Meclisi toplantısında Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye Deliktaş mahallesine yapılacak olan okul ile ilgili olarak yetki verildi. Denizli İmam Hatip Öğrencileri Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne ait olan 4 bin 688 metrekare büyüklüğündeki arsa Pamukkale Belediye Başkanlığı'na bağışlandı. Pamukkale Belediyesi aynı mahallede eğitim alanı olan yerde 24 derslikli Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Anadolu Lisesi yapacak. 2 bin 436 metrekarelik arsa alanında toplam 5 bin 326 metrekare kapalı alana sahip olacak okul, bodrum, zemin ve 4 kattan oluşacak ve okulun proje bedeli 8 milyon TL olarak belirtildi. Pamukkale Belediyesi tarafından inşa edilecek olan okul, 2021-2022 eğitim öğretim yılına kadar tamamlanarak, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilecek. Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliği'nde Vali Ali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve Denizli İmam Hatip Öğrencileri Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Tekinkaya'nın katılımı ile protokol imzalandı.

“Okul orada kaldığı sürece yapan ve yaptıran herkes dua alacaktır”

Açıklamalarda bulunan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli'deki ilk protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Hayırseverimiz Muhammet Serter'e ve dernek başkanı Ömer Tekinkaya'ya teşekkür ediyorum. Bu işin mimarlarından olan Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye hayra ortak olacağı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu okul orada kaldığı sürece yapan ve yaptıran herkes dua alacaktır. Bu güzel girişim için Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ediyorum” dedi.

“1 ay içinde temelini atarak 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz”

Projeyle ilgili bilgi veren Başkan Örki, “Hayırseverimiz Muhammet Serter, Denizli İmam Hatip Öğrencileri Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nde olan alanın okul yapılması amacıyla bize bağışladı. Biz aynı bölgede bulunan eğitim alanına 24 derslikli Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Anadolu Lisesi yapma isteğimizi kendisine ilettik. Hayırseverimiz konuya olumlu baktı. Bu konuda Pamukkale Belediye meclisimizden de yetki aldık. Ben hem hayırseverimize, hem de dernek başkanı ve dernek yöneticilerine teşekkür ederim. Projesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan okulumuzun 1 ay içinde temelini atarak 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu önemli proje için destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.