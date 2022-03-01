Denizli'de 2017'den bugüne kadar 380 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Denizli'de Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi kapsamında 10 bin 300 adet fidan dağıtımı yapıldı. 2017 yılında başlatılan projeyle Denizli'de bugüne kadar toplamda 380 bin ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Ticaret Borsası işbirliğinde hayata geçirilen “Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi” kapsamında fidan dağıtımı ilçelerde devam ediyor. 2017 yılında başlatılan projeyle Denizli'de bugüne kadar toplamda 380 bin ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması, cevizde dışa bağımlığının azaltılması ve üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 2021 ile 2022 yılı fidan dikim döneminde çiftçilerden 40 bin adet ceviz fidan talebi alındı.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Ceviz fidanlarının tanesi 7.5 TL olarak belirlenmiş olup bedeli çiftçiler tarafından karşılanmaktadır. Chandler çeşidi sertifikalı ceviz fidanı Balıkesir ili Bandırma ilçesindeki fidan üreticisinden temin edilerek, 1. parti fidan dağıtımı 11 Ocak 2022 Çal'da 4 bin 450, Babadağ 400 olmak üzere toplam 4 bin 850 adet, 2. parti fidan dağıtımı 18 Şubat 2022 Bozkurt ilçesinde bin 210, Buldan'da bin 170, Çardak bin 220, Güney 700, Honaz 4 bin 250, Pamukkale 840, Merkez 760 olmak üzere toplam 10 bin 150 adet. 3. parti fidan dağıtımı 25 Şubat 2022 Acıpayam 10 bin 150, Çameli 4 bin 200, Beyağaç 750, Kale bin, merkez 750 olmak üzere toplam 10 bin 300 adet, toplam 25 bin 300 fidan dağıtımı Denizli Büyükşehir Belediyesi kamyonları ile ilçelere dağıtımı tamamlanmıştır" denildi.

Geriye kalan 5 ilçenin 14 bin 700 adet fidanının hava şartlarına göre 1 hafta içerisinde dağıtımı tamamlanacağı bildirildi.