Denizli'de 2019 yılı kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 46 bin 529 TL oldu

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli'de kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla değeri 46 bin 529 TL oldu.

Denizli ili 2019 yılında 46 bin 529 TL olan kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) değeri ile 52 bin 316 TL olan Türkiye ortalamasının altında yer aldı. Denizli ili kişi başına GSYH değerinin en yüksek olduğu 21'inci il oldu. Kişi başına GSYH'de 2019 yılında, İstanbul 86 bin 798 TL ile ilk sırada yer aldı.

GSYH 48 milyar 41 milyon 273 bin TL oldu.

Denizli ilinde 2019 yılında 48 milyar 41 milyon 273 bin TL olan GSYH değeri 4 trilyon 320 milyar 191 milyon 227 bin TL olan Türkiye değerinin yüzde 1,11'ini oluşturdu.