Denizli'de 2019 yılında yaklaşık 50 bin kişi yüzme öğrendi

Katılımcıların her yaş grubundan oluştuğu öğrenildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin il merkezi ve ilçelerde hayata geçirdiği 8 kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi 2019 yılının ilk gününden itibaren yüzme öğrenmek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Büyükşehir'in 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar 8 kapalı yüzme havuzunda düzenlediği yüzme kurslarına 7'den 70'e yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılında yaptığı Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile birlikte il merkezinde 3, ilçelerde ise 4 adet olmak üzere hayata geçirdiği toplam 8 kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi birçok spor dalında hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl 8'e ulaştırdığı kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi özellikle yüzme öğrenmek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2019'dan başlayarak bugüne kadar, 7'den yetmişe 50 bin dolayında vatandaş 8 ayrı noktada verilen yüzme kursu eğitimlerine katıldı. Özellikle çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı koymak, ayrıca yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla verilen kurslar yenilenerek devam ediyor.

Kurslara kayıtlar internet ve telefon aracılığı ile yapılabiliyor

Denizlililerin her dönem yoğun ilgi gösterdiği yüzme kursu kayıtlarının Denizli merkezdeki Kayıhan, İncilipınar, Anafartalar-Dokuzkavaklar ve Çakmak-Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzları için https://apps.denizli.bel.tr/spormerkezionlinebasvuru/ internet adresinden veya Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi'nden yapılabiliyor. İlçelerde yüzme kursuna kayıt yaptırmak isteyenler ise Tavas, Acıpayam ve Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde bulunan kayıt ofislerine müracaat edebiliyor. Yüzme kursları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların mesai saatleri içerisinde 0 (258) 262 11 22 numaralı telefonu arayabilecekleri ifade edildi.

“Denizlimizde yüzme bilmeyen kimse kalmasın istiyoruz”

Denizli'nin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir kent olması için sayısız çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, özellikle çocukların ve gençlerin sporla iç içe yaşaması için gayret ettiklerini söyledi. Sağlıklı bir yaşam için sporun vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Denizlimizde yaşayan herkesin spor yapması için, hizmete aldığımız kapalı yüzme havuzu ve spor komplekslerimizle birlikte Denizlimizde yüzme bilmeyen kimse kalmasın istiyoruz. Bu tesislerimizde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz inşallah yarının sporcuları, şampiyonları olacak. Kurslarımızda geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Sadece gençlerimiz değil 7'den 70'e herkesin spor yapmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.