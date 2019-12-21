Denizli'de 2019'un ilk 11 ay?nda 877 ki?i intihar giri?iminde bulundu

Berna ?zt?rk, 2019 y?l?n?n ilk 11 ay?nda kentte 877 ki?i intihar giri?iminde bulundu?unu ve bunun yakla??k y?zde 6 civar?n?n yani 52'sinin ?l?mle sonu?land???n? ifade ederek, ??ntihar giri?iminde bulunmak bir yard?m ???l???d?r bunun i?in intihara do?ru e?ilimi olan vakalara erken tan?maya y?nelik ?al??ma ba?latt?k? dedi.

Projenin ilk a?amas?nda ?l Sa?l?k M?d?rl???, Pamukkale ?niversitesi (PA?) ile Aile, ?al??ma ve Sosyal Hizmetler ?l M?d?rl??? yetkililerinin kat?l?m? ile toplant?lar d?zenlenerek projenin kapsam? ve a?amalar? planland?. Toplant?lar?n ard?ndan iki grup halinde Denizli Devlet Hastanesi konferans salonunda ?l Sa?l?k M?d?r? Uz. Dr. Berna ?zt?rk'?n de kat?l?m? ile m?d?rl??e ba?l? sa?l?k tesisleri, Aile, ?al??ma ve Sosyal Hizmetler ?l M?d?rl???, ?l Denetimli Serbestlik M?d?rl???, Denizli Adliyesi, Emniyet M?d?rl???, ?l Jandarma Komutanl???, D Tipi ve T Tipi Kapal? Ceza ?nfaz Kurumlar?nda g?rev yapan psikolog, psikiyatri uzmanlar? ile sosyal hizmet uzmanlar?na ??ntihar Fark?ndal?k konusunda E?itici E?itimi? d?zenlendi.

??ntihar giri?iminde bulunmak bir yard?m ???l???d?r?

Proje ile ilgili ?hlas Haber Ajans? (?HA) muhabirine a??klamalarda bulunan ?zt?rk, 2019 y?l?nda kentte ya?anan intihar vakalar?na de?indi. ?ntihar vakalar?n?n ?n?ne ge?ilmesinde erken tan?n?n ?nemli oldu?unu aktaran ?zt?rk, ??limizde ki istatistikleri, T?rkiye istatistiklerini ald?k. Bu istatistikleri ald???m?zda bir ?ey dikkat ?ekti. ?lk 11 ayda Denizli'de 877 ki?i intihar giri?iminde bulunmu? tabi tahmin edersiniz ki bunlar?n y?zde 5-6 civar? ancak ?l?mle sonu?lan?yor. Asl?nda bu intihar giri?iminde bulunmak bir yard?m ???l???d?r. Belki hastal???n? fark edemedi?imiz, yard?m ???l???n? duyamad???m?z vatanda?lar?n bir yard?m ???l???d?r. Bu ???l??? ?nceden duyabilelim, intihar giri?imine kadar gitmeden duyal?m diye, ?nce bu vakalar? erken nas?l tan?r?z diye, yola koyulduk? dedi.

??ok geni? bir portf?ye sahip olduk?

PA? Psikiyatri B?l?m?ndeki ??retim g?revlileri ile bir e?itim program? yapt?klar?n? hat?rlatan ve e?itim ?al??malar?na ba?lad?klar?n? aktaran ?zt?rk ?unlar? s?yledi:

?Depresyon ba?lang?c?nda olan, depresyonu olan ve ilerleyen, intihara do?ru e?ilimi olan vakalara erken tan?maya y?nelik e?itim program?yd?. ?ncellikle bahsetti?im bu kurumlar?n tamam?ndan gelen psikiyatri uzmanlar?, psikologlar ve sosyal ?al??mac?lar? birlikte e?itime tabi tuttuk ve onlara e?itici e?itimi verdik. Bu vakalara yakla??m konusunda ilerleyen d?nemde tabi bu vakalar? kimler g?r?r dedi?inizde, ufak tefek anksiyete n?betleri veya depresif krizlerle veya intihar d???ncesi ile acil servise gelebilirler. O zaman acil hekimlerimizi e?itelim diye d???nd?k. Yine aile hekimlerimiz kendi n?fuslar? dahilindeki bu vakalar? g?rebilirler onlar? e?itelim diye d???nd?k. Tabii, ?yle bakt???n?z zaman m?ft?lerden tutunda muhtarlar?m?za, milli e?itimdeki rehber ??retmenlerimize kadar ?ok geni? bir portf?ye sahip olduk.?

?Denizli'de 2 tane sa?l?kl? hayat merkezimiz var?

Kuracaklar? merkezler ile intihara meyilli olan ki?ilere daha h?zl? ula?abileceklerini dile getiren ?zt?rk, ?Bundan sonraki hedefimiz ilk e?itimleri verdi?imiz psikiyatri uzmanlar?m?z, psikologlar ve sosyal ?al??mac?lar vas?tas? ile bu bahsetti?im grubun e?itimini yapmak. Hedefimiz ilk etapta depresyonu olan ancak hekime gitmeyen, hekime ba?vurmayan ya da intihar d???ncesi olan intihara meyilli oldu?unu hissetti?imiz ki?ileri tan?yabilmek peki bunlar? tan?d?ktan sonra bunlar nereye ba?vuracaklar. Sa?l?k Bakanl???m?z?n en ?nemli koruyucu hizmetlerinden biri olan sa?l?kl? ya?am merkezleri, sa?l?kl? hayat merkezleri akl?m?za geldi. Denizli'de 2 tane sa?l?kl? hayat merkezimiz var, Merkezefendi ve Pamukkale il?elerinde, buralarda da g?revli psikologlar?m?z ve sosyal hizmet uzmanlar?m?z var. Onlarla birlikte bir kurum kuraca??z, b?ylece e?itim verdi?imiz ki?ilerden, depresyonu oldu?u, mutsuz oldu?u, ailevi problemleri oldu?u, tedavi almas? gerekti?i intihara meyilli oldu?u d???n?len ki?ilerin bu merkezlere y?nlendirilmesini sa?layaca??z? dedi.

??ntihar? ?nlemi? olaca??z?

Proje ile ama?lar?n?n her ?eyden ?nce sa?l?kl? bir toplum olu?turmak oldu?unu aktaran ?zt?rk, ?Randevusuz ve ?ok h?zl? bir ?ekilde bunlar?n tedavisini ger?ekle?tirece?iz. Zannediyorum ki, dertlerini anlayabildi?imizde, onlar? dinleyebildi?imizde ve tedavilerini verebildi?imizde bir?ok ki?inin intihara te?ebb?s?n? ?nlemi? olaca??z. Sonu? olarak, intihar? ?nlemi? olaca??z ve en sonunda da tabi beden ve ruh sa?l??? yerinde bireylerle sa?l?kl? bir toplum olu?turmaya ?al??aca??z" diye konu?tu.