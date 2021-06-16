Denizli'de 2020 yılında 27 sinema salonunda 244 film gösterimi yapıldı

Bu kapsamda TÜİK verilerine göre Denizli'de 27 sinema salonunun kapasitesi 3 bin 255 olurken sinema salonlarında 2020 yılında 244 film gösterimi yapıldı.

TÜİK Denizli'de 2020 yılı sinema, tiyatro, opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıkladı. Kentte 2020 yılı içerisinde sinema salonu sayısı 27 olurken kapasiteleri ise 3 bin 255 oldu. 27 sinema salonunda 99 yerli film, 145 yabancı film ile toplamda 244 film gösterimi yapıldı. 2020 yılı içerisinde sinema filmlerini izleyenlerin sayısı ise 210 bin 370 kişi oldu. Yerli filmleri izleyenlerin sayısı 176 bin 378 olurken yabancı filmleri izleyenlerin sayısı 33 bin 992 kişi oldu.

2020 yılında 10 tiyatro salonunda sahnelenen eser sayısı 84 oldu. Bu eserler toplam olarak 236 kez sahnelendi. Sahnelenen bu eserleri izleyenlerin sayısı 65 bin 278 kişi oldu. Tiyatrolarda sergilenen 84 eserin 59'u yetişkin, 25'i çocuk oyunu olurken yetişkin oyunlarını 42 bin 612 kişi, çocuk oyunlarını ise 22 bin 666 kişi izledi.