Denizli'de 2020 yılında 6 bin 500 hektar alanın değeri 2 kat arttı

Denizli'de 2020 yılında 6 bin 500 hektar alan toplulaştırıldı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Toplulaştırma ile birlikte sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde toplulaştırılan alanları açıkladı. Yurt genelinde 2020 yılı itibariyle 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlandığı belirtildi. Toplulaştırma çalışmaları hakkında yazılı açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır” dedi.

“Arazi toplulaştırması modern sulama metotlarının uygulanmasını kolaylaştırır”

Arazi tapulaşmasıyla parsellerin büyüdüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Yıldız, “Tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır, Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır” ifadelerini kullandı.

“2020 yılında Denizli'de 6 bin 500 hektar arazi toplulaştırıldı”

Sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetlerinin yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Aydın, Denizli ve Muğla illerimizde 1 Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 6 proje dahilinde 19 bin 861hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 25 Bin 107 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanmasının planlandı. Denizli ilimizde 2020 yılında 3 adet projede toplam 41 Bin 963hektar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 6 Bin 500 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi” dile getirdi.