Denizli'de ‘2023 Eğitim Vizyonu' toplantıları sona erdi

Denizli'de 19 ilçede görevli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürlerine yönelik gerçekleştirilen ‘2023 Eğitim Vizyonu' tanıtımları Pamukkale Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantı ile sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un başkanlığında gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu tanıtımı son toplantısına Merkezefendi ve Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli yöneticiler ile okul müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Oğuz, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi denilince akıllara okul öncesinden temel eğitime ve mesleki eğitime kadar bütün alanlarda yeniliklerin gelmesi gerektiğini kaydetti. 2023 Türkiye'sine ulaşıldığında Denizli'yi bu vizyonun en değerli halkası olarak görmeyi hedeflediklerini belirten Oğuz “2023 yılına gelindiğinde, karşımızda, ‘İşte 2023 Türkiye'sine yakışır Denizli Milli Eğitimi bu' diyebileceğimiz, hem nicelik hem nitelik anlamında donatılmış ve kurulmuş beceri atölyeleriyle, Z-Kütüphanelerle ve çeşitli laboratuvarlarla okullarımızın albenisiyle adından söz ettirecek bir şehir bulacağız, tüm gayretimiz bu yönde. Tüm okul müdürlerimiz, bizleri 2023 vizyonuna ulaştıracak eylem planını gündemlerinden hiç düşürmeden her daim hazır tutacaklar. 2023 yılında tıpkı sınavlarda aldığımız derecelerde olduğu gibi örnek il ilan edilen bir Denizli görmek istiyoruz” dedi.

Toplantı konuşmaların ardından sona erdi.