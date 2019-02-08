Denizli'de 2023 Eğitim Vizyonu toplantısı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyonu doğrultusunda hazırladığı “2023 Eğitim Vizyonu” bilgilendirme toplantılarına Bozkurt ilçesinden başlandı. Oğuz başkanlığında yapılan ilk bilgilendirme toplantısına Bozkurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Bozkurt İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu değerlendirme toplantısında; İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Mustafa Vural, Erdinç Akkaya, Ramazan Yılmaz ve Ramazan Kayayurt ile Bozkurt, Honaz, Çardak ve Baklan ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve okul müdürleri hazır bulundu.

2023 Eğitim Vizyonu toplantısının açılışında ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri ile okul müdürlerine seslenen Oğuz “2023 Eğitim Vizyonuyla ilgili olarak bütün çalışmaları masaya yatırdık.Bizim için şehrimizin en uzak köyündeki bir okulumuzun öğrencisi ile şehir merkezindeki öğrencimizin birbirinden hiçbir farkı yoktur. Her bir birey bu ülkenin geleceğinin bir parçasıdır. Çocuklarımızın yeniliklere ihtiyacı var. Biz de diyoruz ki; 2023 Eğitim Vizyonu denince, çocuklarımızı geleceğe iyi hazırlayabilmek için bilgili, donanımlı, vatan sevdalısı nesiller haline getirebilmek için önce alt yapıyı sağlam ve iyi hazırlamamız gerekiyor. Zemin sağlam olduktan sonra üstüne koyacağımız her yenilik sağlam ve emin adımlarla ilerler” diye konuştu.

“2023 Eğitim Vizyon Belgesini çok iyi sahiplenmenizi istiyorum”

2023 ruhunun gençliğe aşılanabilmesi gerektiğini vurgulauan Oğuz konuşmasına şöyle devam etti:

“İlçe Milli Eğitim Müdürleri bizim için bir trenin adeta makinistidir. Okul müdürü arkadaşlarımız da aynı şekilde o işleyen, hareket eden bir treninin motoru ve beynidir. Okullarımıza vizyon kazandıracak olan siz değerli okul müdürü arkadaşlarımızsınız. Öğretmenlerimizle birlikte 2023 ruhunu gençliğimize aşılayabilirsek çok mesafe kat ederiz. Okul gelişim modelini ve eylem planımızı hazırlayacağız. Her ilçenin eylem planını okul gelişim modeliyle birlikte ilde toplayacağız. Bu şekilde, 2023 eylem planı olarak elimizin altında hazır olacak. Yaptığınız çalışmalardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2023 Eğitim Vizyon Belgesini çok iyi sahiplenmenizi istiyorum.”

Oğuz'un konuşmasının ardından Ramazan Yılmaz 2023 Eğitim Vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.