Denizli'de 205 sporcu il birincisi olmak için hamle yaptı

205 sporcunun 2 gün süren mücadeleleri sonunda madalyalar sahiplerini buldu.

Denizli'de satranç turnuvaları yoğun katılımla devam ediyor. Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerde yeni salonuna kavuşan sporcular ilk hamlelerini gerçekleştirdi. 9-10-11-12 yaş gruplarının mücadelelerinde dereceye girenlere madalyalarını takdim eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Satranç branşının Denizli'de çok sevilen ve en çok sporcuya sahip olan branş olduğunu ifade etti. Daha geniş çaplı organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir salona kavuştuklarını da belirten İlman, dereceye giren sporcuları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.