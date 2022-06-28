Denizli'de 22 branşta ücretsiz kurs ve engelsiz spor okulları açılıyor

Denizli'de 22 branşta açılacak ücretsiz kursların yanı sıra farklı engel gruplarının yararlanacağı Engelsiz Spor Okulları da yer alıyor.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yıl boyunca devam eden Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları, yaz dönemi ile birlikte spora yeni başlayacak çocukları da içine alarak yeni gruplarını bekliyor. Kurslar çerçevesinde bu sene basketboldan karateye, eskrimden tekvandoya kadar 22 sportif branşta ücretsiz çalışmalar yapılacak. Tüm ilçelerde açılan kurslarda yoğun bir ilginin olduğu belirtildi. 04–18 yaş grubunu kapsayan kurslar için henüz kayıt yaptırmayanlar geç kalmış değil, başvurular Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü internet adresinde bulunan kayıt formu ya da ilçe müdürlüklerine bizzat yapılabilecek. Kayıtlar açılış tarihinden sonra da dönemler halinde devam edecek.

Açılış 29 Haziran Çarşamba günü

Spor Genel Müdürlüğünün kuruluş yıldönümü olan 29 Haziran tarihinde yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de sporcuların katılımıyla açılış programı yapılacak. Hasan Güngör Spor Salonunda saat 16.00'da yapılacak programa Denizlili Milli Sporcularda katılarak spora yeni başlayan çocuklara tecrübelerini aktaracak. Pamukkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılacak açılış programı için hazırlıkların devam ettiği kaydedildi.

Engelliler unutulmadı

Engelli bireylerinde spor okullarına katılmalarına yönelik çalışmalar hazırlandı. Bedensel engellilerde halter, badminton, tekerlekli sandalye basketbol ve tenis, işitme engellilerde halter, zihinsel engellilerde beden eğitimi ve spor eğitimleri, görme engellilerde ise judo branşlarında çalışmalar yapılacak. Engelli bireylere yönelik açılacak kurslarda, bu alanda Bakanlık eğitimine tabi tutulan tecrübeli antrenörler görev alacak.

İlman'dan GSB Spor Okullarına davet

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin yıl boyunca spor yapmalarına yönelik planlanan GSB Spor Okullarına davette bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yaz dönemi ile birlikte kursların daha da ivme kazandığını söyledi. “Geleceğimiz olan gençlerin sosyal, ruhsal ve bedensel yönden gelişimleri büyük önem taşıyor” diyen İlman, bu anlamda 22 ayrı branşta ve farklı engel gruplarında açılan kurslara ailelerin de desteğiyle çocukların katılmalarını istedi. Gençlik ve Spor Bakanlığının misyonu doğrultusunda spor okullarının yanı sıra gençlik kampları, yerel ve ulusal projeler ile Gençlik Merkezi faaliyetlerinin de gençler için olduğunu kaydeden İlman, gençlerin her bir saniyesinin önemine dikkat çekerek her türlü bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan uzak, çalışkan ve üretken birer fert olarak yetişmeleri ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.