Denizli'de 220 kişi madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de “Uyuşturucu ile Mücadele ve Önleme" faaliyetleri çerçevesinde, 220 kişi madde bağımlılığı ve UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘En iyi narkotik anne' projesi çerçevesince anne ve anne adaylarına uyuşturucuyla mücadele farkındalığının artırılması amacıyla bilgilendirme yapılıyor. Proje çerçevesince, 2022 yılı içerisinde il genelinde bulunan kamu kurumları, okullar ve kurs merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin ardından 2023 yılı itibariyle çalışmaların devam ettiği belirtildi. Eğitim programlarında 2 ile 8 Ocak 2023 tarihleri arasında 220 kişiden, 84'ünün anne ve anne adayı olanlara ulaşılarak madde bağımlılığı ve UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirme ve önleme faaliyetlerinin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.