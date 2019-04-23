Denizli'de 23 Nisan coşkusu

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gerçekleştirilen törenler ile coşku içerisinde kutlandı.

Kutlamalar kapsamında ilk tören Denizli Valiliği önündeki Atatürk anıtı önünde yapıldı. Törende Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan çelenk sunumu yaptı. Çelenk töreninin ardından kutlamalar Pamukkale ilçesindeki Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosunda devam etti. Törene Vali Karahan, Başkan Zolan, İl Garnizon Komutanı Vekili Albay Bilal Öztürk, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda öğrencilerin hazırladığı bir birinden güzel dans, tiyatral ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Etkinliklerin sonunda öğrencilerin Türk bayrakları açmaları ise ayakta alkışlandı.

Etkinlikte konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ise 23 Nisan'ın, Türk tarihindeki önemine vurgu yaparak, bayramın coşku içerisinde kutlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.