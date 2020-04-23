Denizli'de 23 Nisan coşkusu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına kurdukları ses ve ışık sistemleri ile sokakları adeta düğün salonlarına çevirirken müziği duyan aileler, çocukları ile balkonlarda göbek attı.

Türkiye'de 2020 yılının ilk milli bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs bu tedbirleri kapsamında toplu kutlamalar iptal edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla yurt genelinde saat 21.00 itibariyle balkonlardan İstiklal Marşı okundu. Denizli'de İstiklal Marşı'nın okunmasına dakikalar kala vatandaşlar evlerinin balkonlarına kurdukları ses ve ışık sistemleri ile sokakları adeta düğün salonlarına çevirdi. Çalınan eğlenceli oyun havalarına ise balkon ve pencerelere çıkan aileler çocukları ile göbek atarak eşlik etti. Çocuklar balkonlardan Türk bayrakları sallayarak bayramlarını doyasıya kutladı.

Görevliler araçlardan inerek İstiklal Marşını okudu

Polis ve ambulans ekipleri ise araçları ile çakarlarını yakıp, sirenler eşliğinde caddelerde gezerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Saatler akşam 21.00'ı gösterdiğinde ise müzik sesleri yerine balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı sesleri yükseldi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olan görevliler ise araçlardan inerek İstiklal Marşını okumaları dikkatlerden kaçmadı. İstiklal Marşının okunmasıyla kentte havai fişekler patlatılarak görsel şölen yaşandı. İstiklal Marşının bitmesinin ardından vatandaşlar balkon ve pencerelerden eğlenceye devam ettiği görüldü.