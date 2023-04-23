Denizli'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Denizli'de de düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı. Etkinlikler, Valilik önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Kutlama etkinliklerine Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosunda devam edildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ile İstiklal Marşı ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, tüm öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Etkinlikler öğrenciler tarafından sergilenen halkoyunları ve çeşitli gösteriler ve şiir okumalarıyla devam etti. Gösterilerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

“Çocuğumuzun neşesine ortak olmaya geldik”

Çocuğunu izlemek için eşiyle programa katılan Mehmet Debelekoğlu, “Şemikler Ortaokulu'nda okuyan oğlum var. 23 Nisan coşkusunu onunla yaşamaya geldik. Çocuğumuzun neşesine ortak olmaya geldik. Ramazan Bayramı'nın 3. günü olması münasebetiyle de sevinçli ve mutluyuz" dedi.

“23 Nisan Atatürk'ün en güzel çocuklara hediyesidir”

Çocukların mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşayan Nurcan Çalışır ise “23 Nisan olduğu için programı izlemeye geldim. 23 Nisan Atatürk'ün en güzel çocuklara hediyesidir. Çocukların sevincine ve mutluluğuna ortak olmaya geldik. Çok güzel bir gösteri hazırlamışlar. Çocuklar kadar biz de heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

“Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye'de bayramımızı kutluyoruz”

Okul arkadaşlarını izlemek için katılan Ömer Faruk Aydın da "Bugün 23 Nisan olduğu için ailelerimiz ve arkadaşlarımızla geldik. Arkadaşlarımın gösterilerini izliyorum. Bugün çok güzel bir gün. Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye'de bayramımızı kutluyoruz" diye konuştu.

“Arkadaşlarımın gösterilerini beğendim”

Akranlarını heyecanlı gözlerle izleyen Ege Şan, “Atatürk iyi ki 23 Nisanı bize armağan etmiş. Bizim için güzel bir gün. Çocuklar için büyük bir bayram. Arkadaşlarımın gösterilerini beğendim" derken, Tuana Deniz de “Bugün bizim günümüz. Atatürk bugünü bize armağan etmiş. Günüm mutlu geçiyor. Sahnedeki performansları da beğendim” şeklinde konuştu.