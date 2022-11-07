İhlas Haber Ajansı

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Denizli'de 232 sporcu şampiyonluk için hamle yaptı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, 10 Kasım Atamıza Saygı Satranç Turnuvası yoğun katılımla düzenlendi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 10 Kasım Atamıza Saygı Satranç Turnuvası yoğun katılımla düzenlendi.



Hafta sonu Acıpayam Düğün Salonunda düzenlenen turnuva ile sporcular en hamlelerini şampiyon olmak için yaptı. 4 farklı kategoride 232 sporcunun katıldığı müsabakalar nefes kesti. Turnuvanın son günü yapılan ödül töreni ile madalyalar sahiplerini buldu. 10 Kasım Atamıza Saygı Satranç Turnuvasına katılan tüm sporculara Nutuk kitabı hediye edildi. Satranç sporunun zihinsel açıdan bireyin gelişimine olan katkısına vurgu yapan İl Temsilcisi İsmail Sarı, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

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