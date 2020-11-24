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Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı

Denizli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde, Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları çerçevesinde, Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.


Valilik tarafından belirlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında Valilik önünde tören gerçekleştirildi. Gerçekleşen törene Vali Ali Fuat Atik, Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri katılırken, çelenk sunumundan sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu. Emekli öğretmen Belgin Danışman'ın konuşmasının ardından Vali Ali Fuat Atik, dereceye giren öğretmenlere hediyelerini verdi. Çelenk sunma töreni fotoğraf çekimleriyle beraber sona ererken kutlamaların gün içinde devam edeceği belirtildi.

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