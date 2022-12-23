Denizli'de 250 genç otomotiv ve yazılım sektöründe yetişecek

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, ilk olarak Bakan Varank'a Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Yatağan palası, Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından oluşan eserleri ve Denizli Sancağını anlattı. 15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile ilk direnişi başlattığından bahseden Başkan Zolan, Bakan Varank'a Denizli Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını anlattı. Ziyarette Bakan Varank, ev sahipliğinden ve yakın ilgilerinden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür ederek, Denizli Büyükşehir Belediyesi şeref defterini imzaladı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Denizli projeleri imza töreni yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Denizli Projeleri imza töreni düzenlendi. İmza töreninde açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Denizli'ye değer katan projelerin açılışları ve tanıtım toplantılarını yapmak için kente geldiklerini ifade ederek, bereketli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

250 genç otomotiv ve yazılım sektöründe yetişecek

Denizli'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Bakan Mustafa Varank, sözlerine şöyle devam etti; "Bu açılışını yaptığımız projeler attığımız imzalar inşallah Denizli'yi çok daha üretken bir şehir haline getirecek. Önümüzdeki dönemde Denizli'de yapacağımız iki tane SOGEP projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gençlerimize eğitimler vereceğiz, onları nitelikli bir şekilde istihdama katılmalarını sağlayacağız. Otomotiv sanayisinde ve yazılım sektöründe yetiştireceğimiz yaklaşık 250 gencimiz inşallah bu program sonrasında Denizli'de istihdam edilecekler. Biz paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.