Denizli'de 259 çiftçiye bireysel sulama sistemi desteği verildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 259 çiftçiye bireysel sulama sistemleri için desteklenme yapıldığı belirtildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, yaptığı açıklamada; 2022 yılı 17. etap programı çerçevesinde bireysel sulama sistemleri desteklemesi dahilinde hibe almaya hak kazanan toplam 259 yatırımcıya ödenen yüzde 50 hibe tutarı; 8 milyon 647bin 113 TL'dir. İlimizde 2012-2022 yılları arasında kurulumu tamamlanan toplamda 1643 adet bireysel sulama sistemi projesi için 1643 çiftçimize 40 milyon 937 bin 879 TL hibe ödemesi yapılarak, 91 bin 566 dekar alan modern sulama sistemleri ile buluşturulmuştur. Modern basınçlı sulama yöntemleri ile sulama sularının daha ekonomik kullanılması sonucunda tarım ürünlerinin verim ve kaliteleri artarken, iş gücünden büyük ölçüde tasarruf sağlanmaktadır. 2023 yılında da yüzde 50 bireysel sulama sistemleri hibe başvuruları, 10 Ocak'ta başlayarak 28 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır. Hibe desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimizi belirtilen tarihler arasında İl Müdürlüğümüze bekliyoruz” dedi.