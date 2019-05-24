Denizli'de 26 gazi ve gazi yakını madalya ile ödüllendirildi

Denizli Valisi Hasan Karahan tarafından Kıbrıs Barı Harekatına katılan 26 gazi ve gazi yakınlarına ‘Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.

Valilik konferans salonunda gerçekleşen törene Vali Karahan, 11 'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Tüzün, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan,, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar ile devlet övünç madalyası alacak olan gazi ve gazi yakınlarımız, katıldı.

Törende konuşan Vali Karahan, üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakarlık, başarı dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı gazilere teşekkür etti. Vali Karahan, “Siz gazilerimize Allah uzun ömürler nasip etsin. Hepinizden Allah razı olsun. Devletimizin ve milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne ve kardeşliğimize kast eden saldırılara ve terör eylemlerine karşı, Aziz Milletimiz gereken cevabı vermiş ve vermeye de devam edecekti” dedi.

Konuşmaların ardından, 26 gazi ve gazi yakınına Milli Mücadele Madalyaları ve Beratı Vali Hasan Karahan ve protokol üyeleri tarafından verildi.