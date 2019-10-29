Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yılı kutlamaları, Denizli Valiliği önünde başladı. Kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk'ün araçla vatandaşların bayramını kutlaması ile devam etti. Ardından kutlamalarda öğrenciler ve bazı kamu kurumları tarafından hazırlanan gösteriler ile devam etti. Bir birinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlama etkinliğinde coşkulu anlar yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile okullar arasında gerçekleştirilen resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kutlama töreninde konuşan Vali Karahan, Cumhuriyet'in önemine vurgu yaparak, kutlamalardaki heyecanın sonsuz kadar sürmesini ve Türk milletinin ilelebet mutlu olmasını diledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde resmi geçit töreni düzenlenmesinin ardından tören sona erdi.

Kutlamalara milletvekilleri ile protokol üyeleri de katıldı.