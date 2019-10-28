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Denizli'de 29 Ekim ‘Cumhuriyet Bayramı' kutlamaları başladı

Denizli’de 29 Ekim ‘Cumhuriyet Bayramı’nın 96.

Denizli'de 29 Ekim ‘Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları çelenk sunum töreni ile başladı


Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Metin Düz, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Milletvekilleri, Protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldığı tören çelenk sunumu sonrası saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla ardından sona erdi.

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