Denizli'de 3 adreste kumar oynayan 25 şüpheliye 33 bin 400 TL idari para cezası

Kumar operasyonunda 25 kişiye kumar oynamaktan ve korona virüs tedbirlerince işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ile 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 908 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 3 farklı adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 25 şüpheliye 33 bin 400 TL, 3 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasından dolayı idari para cezası ve adli işlem uygulandı.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 59 kişiye 52 bin 340 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 133 işyeri denetlendi. Denetimlerde 871 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 19 kişiye 16 bin 340 TL, sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilen 40 kişiye ise 36 bin TL olmak üzere toplam 52 bin 340 TL idari para cezası uygulandı.