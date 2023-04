Denizli'de 3 bin 900 dekar alanda biyoteknikle mücadele desteği

2021 yılında haşerelere yönelik başlattığı biyoteknikle mücadele desteğine devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi bu sezon 3. Bin 900 dekar alanda 162 üreticiye toplamda 251 bin 500 adet feromon yayıcı desteği sağlayacak.

Denizli'nin 2014 yılında “Büyükşehir” statüsü kazanmasıyla birlikte tarım ve hayvancılıkta 50'den fazla destek projesi hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında Buldan ilçesinin Doğan Mahallesinde 350 dekarlık alanda başlattığı salkım güvesi ile biyoteknik mücadele desteğini her yıl artırarak sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi bu sezon Sarayköy, Honaz ve Pamukkale ilçelerindeki üzüm bağı ve ayva üreticilerine söz konusu desteği vermeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sarayköy ilçesinin Tepeköy Mahallesi'nde bin 500 dekar ve uygulamanın ilk kez yapılacağı Honaz ilçesinin Kaklık ve Kızılyer mahallelerinde 2 bin dekar olmak üzere toplam 3 bin 900 dekarlık bağ alanında üretim yapan 142 üreticiye 227 bin 500 adet feromon yayıcı desteği yapacak. Pamukkale ilçesinin Eldenizli Mahallesi'nde 200 dekar, Honaz ilçesinin Kaklık Mahallesi'nde ise 200 dekar ayva bahçesinde üretim yapan 20 üreticiye de 24.000 adet feromon yayıcı desteği verecek Denizli Büyükşehir Belediyesi bu yıl toplamda 3 bin 900 dekar alanda 162 üreticiye 251 bin 500 adet feromon yayıcı destek sağlayacak.

“Her şey mutlu ve huzurlu bir Denizli için”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2021 yılında 350 dekarlık alanda başlattıkları haşerelere karşı biyoteknik mücadele desteğini her yıl artırarak sürdürdüklerini söyledi. Çiftçilerin kimyasal olmayan bu sistemle çok daha az maliyete daha sağlıklı ve verimli ürün elde ettiğine işaret eden Başkan Osman Zolan, “Çiftçimizin mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya onları her zaman desteklemeye devam edeceğiz inşallah” dedi. Denizli'nin 2014 yılında “Büyükşehir” statüsü kazanmasıyla birlikte kentin dört bir tarafında kırsal kalkınma destekleri vermeye başladıklarını işaret eden Başkan Zolan, “Bugüne kadar üreticimize nefes aldıracak, öncülük yapacak 50'den fazla proje hayata geçirdik. Destek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Her şey mutlu ve huzurlu bir Denizli için” ifadelerini kullandı.

Biyoteknik mücadele 350 dekarlık bağ alanında başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin daha kaliteli ve sağlıklı ürün verimi elde etmesi için ilk kez 2021 yılında haşerelere yönelik biyoteknikle mücadele desteği vermeye başladı. Kimyasal ilaçlamaya göre daha az maliyetle daha verimli ve sağlıklı ürün elde edilmesini hedefleyen uygulama Buldan ilçesinin Doğan Mahallesi'ndeki 350 dekarlık bağ alanında başladı. 2022 yılında Doğan Mahallesi'nde 611 dekar alanda devam edilen uygulama Sarayköy ilçesinin Tepeköy Mahallesi'nde 900 dekar bağ alanında, Pamukkale ilçesinin Eldenizli Mahallesi'nde ise 70 dekar ayva bahçesinde yapıldı.