Denizli'de 3 bin saman balyası yangında kül oldu

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen yangında 3 bin saman balyası yandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesi Solmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan ve ismi henüz tespit edilemeyen bir şahsa ait samanlıktan dumanlar yükseldiğini gören çavre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yanan samanlığa hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangına 5 itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında itfaiyenin zamanında müdahalesi ile çevreye sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangına 3 bin saman balyası yandı. Maddi zararla sonuçlanan yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.