Denizli'de 3 FETÖ üyesi yakalandı

Denizli'de FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü tutuklandı, yakalanan 2 üye hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de son bir hafta içinde FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlar açıklandı. Yapılan faaliyette “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı. Hükümlü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Devam eden çalışmalar çerçevesinde 2 üye daha yakalandı. Yakalanan üyeler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.