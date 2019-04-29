Denizli'de 3. Halk Oyunları Çocuk Şenliği

Halk Oyunları Çocuk Şenliği 13 okulun katılımı ile yapıldı. 400'e yakın öğrenci muhteşem performansı ile büyük alkış toplarken, geceye katılan Denizlililer unutulmaz bir gün yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen 3. Halk Oyunları Çocuk Şenliği, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun Teke yöresi oyunları ile başlayan etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür, Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 saate yakın süren etkinlikte Denizli Ticaret Borsası İlkokulu, Güzelköy Mehmet Tunç İlkokulu, Müftü Ahmet Hulusi İlkokulu, Akköy Merkez İlkokulu, Arif Yalınkaya İlkokulu, Yardım Sevenler Derneği İlkokulu, Kâtip Çelebi İlkokulu, Mustafa Kulaklı İlkokulu, Ressam İbrahim Çallı İlkokulu, Gazi İlkokulu, Gürlek İlkokulu, Sevil Kaynak Ortaokulu ve Hürriyet Ortaokulu öğrencileri hünerlerini sergiledi. Öğrenciler gösterdiği performanslarla büyük alkış topladı. Zeybek, Kaşık, Teke Yöresi, Halay, Horon ve Ritm şov gibi farklı gösterileri ile yaklaşık 400 öğrencinin halk oyunu gösterisi ilgiyle izlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 3. kez bu güzel etkinliği düzenlediklerini ifade eden Gökoğlan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andıklarını ifade etti.