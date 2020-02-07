Denizli'de 3 ilçede okullara kar tatili

Denizli'de kar yağışı nedeniyle Çameli ilçesinin tamamında Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kentte gece boyunca devam eden kar yağışı sonrası Denizli Valiliğinden yazılı bir açıklama yapılarak 3 ilçede kar tatili kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, Çameli ilçesinin tamamında Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda 7 Şubat Cuma günü (bugün) eğitime ara verildiği duyuruldu. Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tatil kararı alındığı belirtildi.

Kar yağışından en fazla etkilenen ilçe ise kentin 1350 rakımı ile en yüksek ilçelerden birisi olan Çameli ilçesi oldu. İlçe merkezinden kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, bölgede belediye ve karayolları ekipleri tarafından iş makineleri ile kar küreme çalışması başlatıldı.

Kentte kar yağışı devam ediyor.