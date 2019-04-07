Denizli'de 3. Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, fuara katılan ünlü yazarlar da fuarın başarılı olduğunu belirterek, Denizlililerin kitaba olan sevgisinden övgüyle bahsetti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3.'sünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı kapılarını açmasının ardından kitapseverlerin akınına uğradı. Her gün binlerce vatandaşı ağırlayan n fuarda onlarca yazar kitapseverlerle bir araya gelerek söyleşi ve imza günlerine katılıyor. Ünlü yazarların imza günlerinde ve söyleşilerde kitapseverlerle bir araya geldiği 3. Kitap Fuarı'nda ünlü yazarlardan imza almak için uzun kuyruklar oluşurken, kitaplarını okurları için imzalayan ünlü yazarlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Kitapseverlerin heyecanla beklediği Ege'nin en büyük kitap fuarı özellikle hafta sonunda adeta bir şölen havasında geçti.

Ercan Kesal: “İstanbul ile yarışacak yoğunlukta ve yetkinlikte”

Fuara katılan ünlü oyuncu ve yazar Ercan Kesal, Denizli'de bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde olduğunu dile getirerek, organizasyona emek veren herkese teşekkür etti. Kesal, “Denizli çok güzel, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Üniversite döneminde birkaç kez gelmiştim. Şimdi burada bu vesileyle olmaktan daha çok mutluyum. Denizli'de İstanbul ile yarışacak yoğunlukta ve yetkinlikte bir fuarla karşılaştım. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Ahmet Ümit: “Umarım bu kitap fuarı hep devam eder”

Son yılların en çok okunan yazarlarından olan Ahmet Ümit ise, Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ederek, böyle bir organizasyonun uzun yıllar devam etmesi gerektiğini ifade etti. Ümit, “Öncelikle Büyükşehir Belediyesini tebrik ediyorum. Denizli'yi de severim, burada bulunmaktan da çok mutluyum. Umarım bu kitap fuarı hep devam eder ve Denizli'deki kitap okuma oranı çok daha fazla seviyelere ulaşır” dedi.