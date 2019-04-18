İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Denizli'de 3. Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 3.

Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği başladı. Büyükşehir Belediyesinin çocuklara özel olarak düzenlediği şenlik kapsamında 23 Nisan'a kadar 19 gösterim sahnelenecek.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3'üncsünü düzenlediği Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği başladı. Birbirinden güzel 8 ayrı çocuk oyununun 19 kez sahneleneceği şenliğin ilk gösterimi "Denizin Dibinde Zil Sesi" adlı oyun oldu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sergilenen eser çocuklar tarafından büyük beğeni ile izlenirken, oyun ile çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekildi. Büyükşehir Belediyesinden çocuklara özel olarak düzenlenen şenlik 23 Nisan'a kadar sürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.