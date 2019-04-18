Denizli'de 3. Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği başladı

Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği başladı. Büyükşehir Belediyesinin çocuklara özel olarak düzenlediği şenlik kapsamında 23 Nisan'a kadar 19 gösterim sahnelenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3'üncsünü düzenlediği Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği başladı. Birbirinden güzel 8 ayrı çocuk oyununun 19 kez sahneleneceği şenliğin ilk gösterimi "Denizin Dibinde Zil Sesi" adlı oyun oldu. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sergilenen eser çocuklar tarafından büyük beğeni ile izlenirken, oyun ile çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekildi. Büyükşehir Belediyesinden çocuklara özel olarak düzenlenen şenlik 23 Nisan'a kadar sürecek.