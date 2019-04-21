Denizli'de 3. Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği devam ediyor

Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği devam ediyor. Çocuklara özel olarak düzenlenen şenlik kapsamında Nina'nın Rüyası adlı oyun sahnelendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Ulusal Çocuk Tiyatrosu Şenliği tüm hızıyla devam ediyor. Birbirinden güzel çocuk oyunlarının sahnelendiği şenlikte ‘Nina'nın Rüyası' adlı oyun sahnelendi. Efeler Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Arkın Selek'in yönetmenliğini yaptığı oyun çocukların beğenisini topladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sergilenen oyunda korkuların yenilip azim ve kararlılıkla her şeyin üstesinden gelinebileceğine dikkat çekildi. Oyunun ardından çocuklara seslenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, “Sadece ülkemizde kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 8 ilimizden gelen tiyatro gruplarımız sizler için oyunlarını sergiliyor" diyerek tüm çocukların bayramı şimdiden kutladı. Gökoğlan oyunun sonunda Arkın Selek'e çiçek ve plaket verdi.