Denizli'de 3 yaşındaki Arya için yardım kampanyası başlatıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de sağlık sorunları nedeniyle tedavi olması gereken 3 yaşındaki Arya Manhas için valiliğin izniyle yardım kampanyası başlatıldı.

Denizli'de 3 yaşındaki Arya Manhas, küçücük bedeniyle rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Dünyaya geldikten sonraki 4,5 aylık süreçte sağlıklı bir bebek olan Arya, ailesinin ayak hareketlerinde bir yavaşlama fark etmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu rahatsızlığı tespit edildi. Arya'nın tedavisi için Denizli Valiliğini izniyle yardım kampanyası başlatıldı. “Arya için yaşam için” sloganıyla sürdürülen kampanyada, hedeflenen rakamın yüzde 31'ine ulaşıldığı belirtildi.

Arya bebek için açılan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Destekleriniz ve emekleriniz ile bir yüzdeliğimizi daha tamamladık. Hepinize sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. İyi ki varsınız. Geriye kalan süreçte zorlukların farkındayız ancak pes etmiyor, ümitsizliğe düşmüyoruz. Siz değerli takipçilerimiz, gönüllerimiz ve sevenlerimiz hep birlikte daha da büyüyen Arya ailesi olarak elbette zorlukların üstesinden gelecek ve Arya'mızı gen tedavisine kavuşturacağız. Hepinize tekrar tekrar teşekkür eder, her daim yanımızda olmanızı temenni ederiz” denildi.