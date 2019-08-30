Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Denizli'de Valilik önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü nedeniyle kutlamalar yapıldı. Törende bir asker tarafından şiir okunması duygu yüklü anlara sebep oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü Denizli'de de törenlerle kutlanıyor.

Program Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ile başladı. İstiklal Marşı okunmasının ardından protokol günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Törende bir askerin şiir okuması duygu yüklü anlara sebep olurken törenin devamında halk oyunları ve beraberinde pek çok etkinlik düzenlendi. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Garnizon Komutanı ve beraberindeki protokol katıldı.

Kutlamalar gün boyu coşkuyla devam edecek.