Denizli'de 30'a yakın çift 'Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi

Denizli'de evlilik tarihlerini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler Sevgililer Günü'nde nikah kıydırarak dünya evine girdi.

Denizli'de nikah tarihleri ile 14 Şubat Sevgililer gününü birleştirmek isteyen 30 çift Denizli Büyükşehir Evlendirme Müdürlüğünden günler öncesinde gün aldı. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi, İncilipınar, ve Ferit Ali Küçüka Nikah salonlarında bir ömür birliktelik için ‘evet' diyerek nikah kıydırdılar. Evlenen çiftlerden Ahmet Küçüker ve Ebru Tunçhan çifti sevgililer gününde nikah kıydırarak çifte mutluluk yaşadılar. Evlilik yıl dönümü ve sevgililer gününü tek tarihte birleştirmeyi düşündüklerini söyleyen damat Ahmet Küçüker, “14 Şubat sevgililer günü bizim evlilik ve Sevgililer Günümüz birleşik oldu. Güzel bir tarih unutulmayacak bir tarih ki evlilik yıl dönümleri de kesinlikle insanlar da unutmaz. Biz tek tarih olarak değerlendirelim diye düşündük. Nasip bugüneymiş. Bugün nikahımızı kıydık, akşam da düğünümüz var. Vaktiniz olursa buyurun gelin” dedi.

14 Şubat Sevgililer Gününü özel olarak seçtiklerini dile getiren gelin Ebru Tunçhan, “Bizde özellikle bugünü seçtik bu tarihi bekledik ve çok mutluyuz” şeklinde konuştu.