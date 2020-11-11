Denizli'de 31 bin 900 fidan toprakla buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Denizli'de 26 ayrı noktada 31 bin 900 fidan toprakla buluşuyor. Denizli'de ilk fidanlar Vali Atik ve Başkan Zolan tarafından dikildi.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Karakurt Mahallesi'nde fidan dikim töreni düzenlendi. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinliğe, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, davetliler ve sınırlı sayıda öğrenci katıldı. Vali Atik, Başkan Zolan etkinlik kapsamında ilk fidanları dikerek can suyunu verdi. Daha sonra günün anısına öğrenciler ve beraberindekiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

26 ayrı noktada 31 bin 900 adet fidan

Proje kapsamında Denizli genelinde 26 ayrı noktada 31 bin 900 adet fidanın toprakla buluşacağı ifade edildi. Dikilen fidanlardan oluşan ormanlar, kampanya kapsamında hedeflenen sosyal faydalarının yanı sıra, dikim yapılan sahanın özelliğine göre; toprak kaybını önleyerek erozyonun şiddetinin düşürülmesi, yeşil dokusunun geliştirilerek, orman varlığının artırılması, yabani hayvanlara besin sağlayarak, popülasyonlarının gelişimine destek olunması, özellikle kamusal alanlarda yapılan ağaçlandırmalar ile çocukların, gençlerin ve vatandaşların daha yeşil, havası daha temiz ve oksijeni bol bir ortamda yaşamalarına hizmet etme gibi pek çok fayda sağlıyor. Proje ayrıca, dikilen çiçekli ve aromatik bitkiler sayesinde, bal üretimi desteklenirken, rekreasyonel alanların oluşumuna ve odun dışı ürün ve hizmetler alanında vatandaşların gelir sağmasına katkı sunuyor.