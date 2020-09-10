İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de 32 öğretmen evlerinde karantina altına alındı

Denizli’de, bir okul korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Denizli'de, bir okul korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Okul müdürünün testi pozitif çıkması neticesinde 32 öğretmen karantina altına alındı.


Olay, Babadağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi Müdürü geçtiğimiz günlerde öğretmenler ile bir toplantı düzenledi. Toplantıya yaklaşık 32 öğretmenin katıldığı belirtildi. Okul müdürünün rahatsızlanması üzerine test yaptırması neticesinde sonucu pozitif olarak çıktı. Toplantıda bulunan 32 öğretmenin evinde karantina altına alındığı öğrenildi. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri okulda filyasyon çalışması gerçekleştirdi. Okulun ise karantina süresince kapatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.