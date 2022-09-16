Denizli'de 35 yataklı Palyatif Bakım Merkezi hizmet vermeye devam ediyor

Salim Serdar Eriş, özellikle yaşlılık dönemindeki sağlık sorunları ve bu sorunların tedavileriyle ilgilenen tıp dalı Geriatri bölümü ve spesifik tedavi seçeneği azalmış veya sonlanmış olan mobilizasyon kısıtlılığı bulunan hastaların tedavi aldığı Palyatif Bakım Merkezi hakkında bilgi verdi.

Geriatri bölümünün iç hastalıklarının bir yan dalı olduğunu belirten Uz. Dr. Salim Serdar Eriş, Denizli'ye ilk atanan Geriatri Uzmanı olduğunu söyledi ve bu bölüme genellikle 65 yaş ve üzerindeki bireylerin başvuru yapmasının daha uygun olduğunu vurguladı. Eriş; “Genellikle 65 yaş ve üzerinde yaşlı olarak tabir ettiğimiz bireylerin genel dahili problemlerinin yanında (diabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, guatr, kemik erimesi, ağrı gibi) ileri yaşlarda daha sık karşımıza çıkan bilişsel fonksiyonların bozulmasının eşlik ettiği alzheimer, demans, parkinson, parkinson demansı gibi problemlerinin bütün olarak ele alındığı, bunlara yön verildiği, tedavi planlarının çizilebildiği veya gerekli spesifik branşlara yönlendirilebildiği bir alandır. Özellikle birden fazla hastalığı olan, çok sayıda ilaç kullanan, ilaçlarının düzenlenmesi gereken, beslenme bozukluğu olan, unutkanlık, uykusuzluk, sık düşme, idrar kaçırma gibi şikayetleri olan hastalar geriatri bölümüne başvurabilir. Bununla birlikte sadece hastaların değil sağlıklı yaşlanmak isteyenlerin de geriatri bölümüne başvurması önerilmektedir” şeklinde konuştu.

“35 yataklı Palyatif Bakım Merkezimiz aktif hizmettedir”

Uz. Dr. Salim Serdar Eriş, Palyatif Bakım Merkezinin amaçları ile burada hangi hasta gruplarının tedavi ve bakımını üstlendikleri konusunda ise şu bilgileri verdi: “Hem İl Sağlık Müdürlüğümüz hem de Hastanemiz Yönetiminin desteği ile hastanemiz bünyesinde Palyatif Bakım Merkezimiz aktif olarak çalışmaktadır. Merkezimiz; bu alanda deneyimi ve yoğun bakım tecrübesi olan personellerin buraya transferi ile kurulmuş, yaklaşık 5-6 yıldan bu yana da aktif olarak çalışmaktadır. Bu birimde; spesifik tedavi seçeneği azalmış veya sonlanmış daha çok evde bakım hastası diyebileceğimiz kronik tedavi altında olup mobilizasyon kısıtlılığı veya beslenme problemleri ile karşılaşmış, uzun süreli yoğun bakım veya servis yatışı olan hastaların eve transferleri öncesinde sürece adapte olabilmeleri sağlanmaktadır. Yakınları ya da ona bakacak olan kişilerin beraber bulunmakta, eve transferler öncesinde de bu bakımların nasıl yapılacağına dair eğitim verilmekte, bilgilendirme yapılmakta ya da eve çıkamayacak durumda olan Hastanede kalacak olan hastaların da tedavi süreçleri desteklenmektedir. Merkezimizde toplam 35 yatağımız olup yardımcı personellerimiz ve bu hastalarımızın refakatçilerine destek olabilecek klinik personellerimiz de yer almaktadır” dedi.