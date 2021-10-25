Denizli'de 39 zehir taciri gözaltına alındı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'İ tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 39 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst ve ev aramalarında 108 gram eroin, 75 gram metamfetamin, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet mermi ile çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.