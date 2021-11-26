Denizli'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Merkezefendi Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 4006 Bilim Fuarı açılışına Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız, Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Aracı, Denizli Ticaret Odası Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin, Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Bayramoğlu, sivil toplum kuruluşları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve misafirler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuşmasında “İçinde bulunduğumuz 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında çok anlamlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Geleceğimize yönelik olarak yapılan küçük emeklemeler büyük karşılıklar görmektedir. Fuarlarımız öğrencilerde karar alma, zaman yönetimi ve sebep-sonuç ilişkisi içerisinde olaylara bakış açısıyla bakabilmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimizin bugün yaptığı çalışmalar, okullarınızın koridorlarında veya salonların daha büyük organizasyonlarına dönüşebilmektedir. Bugün yaptığınız güzel çalışmaların ileride patentleri alınarak insanlık yararına kullanılan projeler olması temennisi ile başarılar diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin konuşmasından sonra bilim fuarı açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi. Müdür Ekici ve beraberindekiler okul öğrencileri tarafından hayata geçirilen 21 projeyi inceleyerek, proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenlerinden bilgiler aldı.