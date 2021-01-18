Denizli'de 463 farklı asayiş olayında 272 şüpheli gözaltına alındı

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 111 kişi yakalanırken, 463 farklı asayiş olayında ise 272 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 11 ile 17 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 23 bin 156 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 111 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 76 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 33 adet mermi, 4 adet kesici ve delici alet, 1 kamyonet, 1 adet sunta kesme makinası ve 1 adet beton karıştırıcı ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 463 farklı asayiş olayında ise 272 kişinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.