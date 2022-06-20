Denizli'de 473 eTwinning sertifikası törenle verildi

Denizli'de eTwinning ulusal ve Avrupa etiketi çerçevesinde yapılan etkinlik içerisinde yer alan öğretmenlere ve okullara belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Denizli'de Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa Kalite Etiketi, Ulusal Kalite Etiketi Levhası, Avrupa Kalite Etiketi Levhası ile eTwinning Okul Unvanı alan öğretmenlere ve okullara belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından verildi.EGS Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Müdür Yardımcısı Mustafa Özevcimen, Şube Müdürü Yasin Temel, Yavuz Çağlar ve Avni Canpolat, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında, “Bugün eTwinning ulusal ve Avrupa etiketi vermek için bir araya geldik. eTwinning faaliyetlerinde disiplinlerarası bir etkileşim var. Burada hem bilişim teknolojileri alanında hem dil becerileri alanında hem de dijital platformda da olsa kültürler arası bir entegrasyon var. Siz bunu yaptığınız zaman okulunuzdaki öğrencinin vizyonunu ve bakış açısını genişletmiş oluyorsunuz ve 21. yy becerileri ile geleceğe hazırlıyorsunuz. e-Twininnig noktasında da temel teşkil eden Web 2.0 araçları ile çocuklarımızı dünya ile yarışır hale getiriyorsunuz. eTwinning akabinde de Erasmus projelerine temel teşkil ediyor. Birinde dijital yapılan hareketlilik diğerinde fiziki olarak gerçekleştiriliyor. Bugün 437 e-Twininng sertifikası vereceğiz. Geçen yıl bu etkinliklerimizde sınıflara sığmayacağız ve kongre merkezlerinde yapacağız demiştik. Bu sözümüzü siz öğretmenlerimizin değerli çalışmaları ile kat kat artırarak gerçekleştirdik” dedi.