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Denizli'de 566 farklı asayiş olayında 346 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 19 bin 691 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 84 şahıs yakalanırken, 681 farklı asayiş olayında ise 409 şüpheli gözaltına alındı.


Denizli'de polis ekipleri tarafından 31 Ağustos ile 6 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 19 bin 691 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 84 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 66 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 45'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 2 adet bıçak, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet fişek, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet 2 çalıntı otomobil, 1 çalıntı jeneratör, 1 adet çalıntı televizyon, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.


Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 566 farklı asayiş olayında ise 346 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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