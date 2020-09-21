İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de 570 litre şarap ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nün, sahte alkol kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün, sahte alkol kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 570 litre kaçak şarap ele geçirildi.


Yasadışı yollarla kaçak alkol üretiminin ve satışının önüne geçmek isteyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, sağlık açısından uygun olmayan koşullarda piyasaya sürülmek üzere kaçak alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahsın ikameti ve deposunda inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, büyük bidonlar içerisinde imalatı tamamlanmış 570 litre kaçak şarap ele geçirildi.


Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında, alkollü içki kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.