Denizli'de 573 çiftçiye 45 bin adet zeytin fidanı dağıtılıyor

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması için hazırlanan projede, 45 bin 440 zeytin fidanının dağıtımına 8 ilçede devam ediliyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde atıl tarım alanlarında zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik gerçekleştirilen “Denizli'de Zeytin Bahçesi Tesisi” projesinde toplam 8 ilçede 573 çiftçiyi kapsayacak 45 bin 440 adet zeytin fidanı dağıtım çalışmaları devam ediyor.

Denizli'de 81 bin dekar alanda 2 milyonun üzerinde zeytin ağacında üretim yapıldığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, projeyle atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi ile pek çok konuda üreticiye destek olduklarını vurgulayan Çınar, “ ‘Biz 3 bin fidan dağıtabilir miyiz' derken, Denizli Büyükşehir Belediyesi 40 bin fidanın yüzde 75 bütçesini karşıladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde bin 428 dekar alan için 529 çiftçiyi kapsayan proje ile 40 bin adet sertifikalı zeytin fidanı Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 75 hibeli olarak destekleniyor. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Atıl Alanlarda Zeytin Bahçesi Tesisi Projesi dahilinde ise 44 çiftçimize 5 bin 440 adet sertifikalı zeytin fidanı, Bakanlığımız tarafından yüzde 75 hibeli olarak veriliyor. İki proje ile Babadağ, Beyağaç, Buldan, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerimizde zeytin fidanı dağıtımları gerçekleştirilecektir” dedi.

"Boş, atıl arazimiz kalmasın"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da üretimin çok kıymetli olduğunu bilhassa da tarımsal üretimin hayati derecede önem arz ettiğini ifade etti. Çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Zolan, “Bizlere düşen, bu gayretinizi desteklemek, işinizi kolaylaştırmak ve teşvik etmektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkta çok farklı projeler gerçekleştirdik. Bu desteğimizle de 40 bin zeytin fidanı toprakla buluşacak. Zeytin ve zeytinyağının ne kadar sağlıklı olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Biz istiyoruz ki ekilmedik, dikilmedik yer kalmasın. Üretim anlamında tüm arazilerimizi kullanalım. Boş, atıl arazimiz kalmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kale ilçesindeki 160 çiftçiye, 16 bin zeytin fidanının dağıtımı gerçekleştirildi. Denizli'nin zeytin üretim merkezinin Kale olduğunu ifade eden Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Denizli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle zeytin fidanı dağıtımının gerçekleşmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Kale'de geçtiğimiz yıl 32 bin dekarlık alanda 1 milyonun üzerinde zeytin ağacı ile üretim yapıldığına dikkati çeken Sağınç, bu sene yeni dikilecek fidanlarla bu rakamın 35 bin dekara yaklaşacağını sözlerine ekledi.