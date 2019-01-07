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Denizli'de 6 bin 936 öğrenci sportif taramadan geçti

Türk sporu adına geleceğin yıldızlarını ilkokulda keşfetmek için hayata geçirilen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Denizli’de 6 bin 936 öğrenci sportif taramadan geçti.

Türk sporu adına geleceğin yıldızlarını ilkokulda keşfetmek için hayata geçirilen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Denizli'de 6 bin 936 öğrenci sportif taramadan geçti.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortak çalışması olan Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinde ilk aşama tamamlandı. Antrenörler ve beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan 20 kişilik bir ekiple üç ay önce ilçelerde başlayan taramalarda, teknolojik sistemler kullanılarak veriler elde edildi.


İlkokul 3. sınıf öğrencilerini kapsayan projede 2018-2019 eğitim öğretim dönemini kapsayan birinci genel taramalara Denizli'de 6 bin 936 öğrenci katıldı. 8 farklı istasyonda boy-kilo, esneklik, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye sağlık topu atma, çabukluk-çeviklik ve 20 mt sürat koşusu gibi alanlarda yetenekleri test edilen öğrencilerin ölçüm sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı veri tabanına kaydedildi.


Sportif Yetenek Taramasında ilk etap çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Türkiye'de spor altyapısının sağlam temeller üzerinde yükselmesi için projenin devamlı hale gelmesinin önemine değinerek, analiz edilecek sonuçlara göre öğrencilerin yetenekli oldukları spor branşlarına yönlendirileceğini kaydetti.


Öte yandan, sonuçların E-Devlet üzerinden öğrenilebileceği belirtildi.

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