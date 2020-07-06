Denizli'de 636 farklı asayiş olayında 412 şüpheli gözaltına alındı

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 113 şahıs yakalanırken, 636 farklı asayiş olayında ise 412 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 29 Haziran ile 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 15 bin 777 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 113 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 114 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 79'u tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek ve mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 636 farklı asayiş olayında ise 412 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 8'i tutuklanarak ceza evine gönderildikleri bildirildi.