Denizli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar seyahat iznine rağmen evde kaldı. Otogarda beklenen 65 yaş ve üstü vatandaş yoğunluğu yaşanmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Yaklaşık iki aydır evde kalan yaşlı vatandaşlar iki kez izinli olarak 4 saat sokağa çıkma izni verildi. Ramazan Bayramının gelmesiyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara bu defa seyahat izni verildi. Valilik ve ya kaymakamlıklardan alınacak olan izinle memleketlerine gidecek olan vatandaşlar, 1 ay boyunca gidecekleri adreste kalma şartı ön koşuldu. Yurt genelinde hareketlilik olsa da Denizli Büyükşehir Otobüs Terminalinde ise durgunluk hakimdi. Az sayıda yaşlı vatandaş memleketlere gitmek için yola çıksa da yaşlı vatandaşların çoğu bu fırsata tepkisiz kaldı. Bilet satışı görevlisi Serap Cengiz, “Bu karar yayınlandıktan sonra 65 yaş ve üstü hiçbir yolcu bize bilet için talepte bulunmadı. Korona virüsten dolayı otogarda şu an çok fazla bir yoğunluk yok. Elimizde yeterince sefer var. Araçlarımız izin belgesine bağlı olarak dolu gidiyor ama 65 yaş ve üstü vatandaşlar sanırım bu bayramı evde geçirecek” dedi.