Denizli'de 684 farklı asayiş olayında 338 şüpheli gözaltına alındı

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 147 şahıs yakalanırken, 684 farklı asayiş olayında ise 338 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 5 ile 11 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 27 bin 552 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 147 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 128 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 68'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 158 adet fişek, 1 adet bıçak, 1 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ve 4 bin TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 684 farklı asayiş olayında ise 338 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.