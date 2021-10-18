Denizli'de 688 farklı asayiş olayında 631 şüpheli gözaltına alındı

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 144 kişi yakalanırken, 688 farklı asayiş olayında ise 631 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 11 İle 17 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 48 bin 315 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 144 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 127 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 80'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet fişek, 1 adet bıçak, 4 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 2 adet çalıntı akü, 1 adet çalıntı cep telefonu ve kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 670 TL para ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 688 farklı asayiş olayında ise 631 kişi gözaltına alınırken 8 şüpheli tutuklandı